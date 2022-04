Hausse du prix du chocolat de 10%: "On doit suivre les prix de l'énergie et des matières premières"

Les prix du chocolat ont augmenté de 10% environ. En cause : la hausse du prix de toutes les matières premières, mais aussi de l’énergie. Les chocolatiers veulent limiter l’impact pour leurs clients.

Dans cette boutique, Viviane fait des petites emplettes gourmandes. Pour combien en aura-t-elle? "Une vingtaine d’euros", selon son estimation. Après quelques chocolats rajoutés, Viviane était en réalité bien loin du compte. Verdict: 69,20€.

Ces derniers mois, les prix des matières premières ont fortement augmenté. Le beurre a doublé de valeur, les fruits secs ont pris 30%, les fèves de cacao ont augmenté de 10% et les emballages en carton ont eux aussi pris de la valeur : +25%.





Alors forcément, le prix du chocolat en pâtie. "On fait un tableau de bord dans l’entreprise pour savoir où en sont les prix des produits et où en est le prix de l’énergie", explique l'artisan chocolatier Jean-Philippe Darcis. "On essaie de gérer ça avec une équipe au bureau pour avoir le meilleur suivi possible. Dans le passé, on n’avait pas fait et on a eu des difficultés, on n’était pas assez proches des chiffres et c’est super important."

Ici, 2,2 tonnes de chocolat sont produites en cette période de Pâque. Les prix à la caisse ont augmenté de 10% en moyenne. Au grand désespoir des nombreux gourmands. "C’est pas évident", commente ce client pendant qu’un autre pense fermement que "celui qui aime le chocolat, il craque!".





Il y a plus de 20 ans, Jean-Philippe Darcis vendait son premier ballotin de pralines à une dizaine d’euros. Aujourd’hui, il coûte plus du double. "Le pouvoir d’achat diminue donc les gens font attention, ça c’est sûr. Mais quand on vient dans une maison comme ici, on vient pour la qualité, on se fait plaisir et on prévoit le budget alors je ne ressens pas vraiment de changement par rapport à la consommation."

Ce chocolatier devra malheureusement encore augmenter ses prix dans les mois à venir.