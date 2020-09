Hausse "extrêmement nette" des consultations pour symptômes grippaux: il s'agit probablement de cas de coronavirus

Les médecins généralistes constatent depuis début septembre une hausse du nombre de consultations pour des symptômes grippaux, a indiqué mercredi le virologue Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral du centre de crise. Il s'agit vraisemblablement de cas de covid-19, estiment les autorités sanitaires.

Sur la dernière semaine, 164 consultations pour symptômes grippaux sur 100.000 habitants ont été comptabilisées par les médecins vigies. C'est une "augmentation extrêmement nette", selon l'infectiologue. Le seuil qui détermine la présence de la grippe sur le territoire est établi à 157 consultations pour 100.000 habitants. Or, la grippe n'est pas encore présente en Belgique, il s'agit donc vraisemblablement de cas de coronavirus, a déclaré Yves Van Laethem.

Au mois de septembre, 21% de ces patients ayant consulté pour des symptômes grippaux ont été testés positifs au covid-19. Ils étaient 12% en août et 7% en juillet. Un quart des patients contaminés avait voyagé dans les deux semaines précédant le test (44% en août et 17% en juillet). "Les voyages et surtout le comportement en voyage ont joué un rôle dans ce taux d'infection", selon Yves Van Laethem. A noter que l'impact des vacances sur les contaminations devrait s'affaiblir à mesure que les semaines passent.