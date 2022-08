Hélène Hesters termine à la 20e place du scratch des mondiaux juniors de cyclisme

(Belga) Hélène Hesters a terminé à la 20e place du scratch filles lors des championnats du monde juniors de cyclisme sur piste mardi à Tel-Aviv en Israël.

La médaille d'or est revenue à la Polonaise Maja Tracka qui s'est imposée devant la Britannique Chloe Patrick et l'Ukrainienne Anna Kolyzhuk. En juillet dernier, Hesters, 17 ans, avait remporté la médaille de bronze sur la course aux points et dans la course à l'américaine (madison) avec Febe Jooris lors des championnats d'Europe à Anadia au Portugal. Mercredi, Julie Nicolaes sera elle engagée dans les qualifications du sprint filles.