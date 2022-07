Henri PFR, Typh Barrow, Alice on the Roof: suivez le grand concert de la Fête nationale sur RTL TVI

Une nouveauté ce jeudi soir lors des festivités du 21 juillet : les Belges auront droit à un concert gratuit depuis le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. L’événement sera retransmis en direct sur RTL TVI dès 21h. Voici tous les détails sur le programme de la soirée.

C’est une grande première pour les festivités du 21 juillet. Ce jeudi soir, les Belges auront l’occasion d’assister à un concert gratuitement au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. L’événement, présenté par Sandrine Corman, sera retransmis en direct sur RTL TVI. L’animatrice était sur le plateau du RTL INFO 13h pour nous détailler le programme de la soirée.

De nombreux artistes prennent part à l’événement, "que des grands noms", insiste Sandrine Corman. On peut notamment citer Salvatore Adamo, Typh Barrow, Alice on the Roof, Netsky, Delta ou encore Henri PFR. Des artistes du nord du pays seront aussi présents. "Ça se termina en apothéose avec le feu d’artifice, auquel assistera d’ailleurs une partie de la famille royale", souligne l’animatrice RTL.

Une émission spéciale

Juste avant ce concert, qui débutera sur le coup de 21h, une émission spéciale sera diffusée sur notre chaîne en direct du parc du Cinquantenaire. Elle rendra hommage aux talents belges. Ceux-ci défileront sur le plateau avant de monter sur scène. "On prendra un peu la température, voir s’ils ont la pression de se produire comme ça devant – je l’espère – des milliers de personnes. D’ailleurs, j’invite tous les téléspectateurs à nous rejoindre puisque c’est gratuit", poursuit Sandrine Corman. Tout le monde est effectivement le bienvenu lors de ce concert inédit.

Des reportages sont aussi prévus pour parler des fiertés nationales. Des acteurs, notamment, reviendront sur leur succès, leur parcours, leur carrière…

Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre au concert, suivez l’événement depuis votre salon sur RTL TVI. Dès 19h40, l’émission spéciale "Fête nationale" débutera, elle sera suivie à 21h du concert en direct du parc du Cinquantenaire.