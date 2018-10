Le changement d'heure devrait bientôt, faire partie du passé. Chaque pays va maintenant devoir choisir s'il préfère rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Le débat est devenu une priorité européenne: heure d’été ou heure d’hiver ? Quel horaire choisir pour la Belgique car chaque pays pourrait décider de son propre sort. Certains spécialistes prônent pour l’heure d’hiver qui serait plus proche du cycle de la nature. "L’heure solaire, la plus proche, est celle du méridien de Greenwich. Nous n’avons une différence que de 4 degrés de longitude à Bruxelles. Un peu plus à Eupen, un peu moins à La Panne. Cela représente 20 minutes", explique Pierre Verhas, blogueur et auteur – L’Histoire de l’observatoire royal de Belgique.



L'organisme impacté

L’explication est très technique mais la problématique est également étudiée par des spécialistes du comportement et de la psychologie. Le changement d’heure a un effet négatif sur l’organisme. Isabelle Porey, psychothérapeute et spécialiste en troubles anxieux, était au micro de benjamin Samyn pour le RTLinfo 19 heures: "On réduit la période diurne d’une façon assez violente. Le syndrome saisonnier qui est un trouble de l’humeur s’installe. Cela agit comme un accélérateur. Qui dit plus dépressif, dit plus stressé."

Certains organisations existent et se battent depuis des années contre le changement d’heure. Elles épinglent une série de points négatifs. Entre autres, le sommeil, le travail ou l’environnement ou l’énergie. "On économise un peu d’énergie d’éclairage le soir (…) mais il y a des surconsommations du même ordre de grandeur. Le matin pour le chauffage et le soir pour le trafic", fait savoir l’ACHED, l’association contre l’heure d’été.

Autre question essentielle : l’Union européenne va-t-elle s’accorder concernant l’avenir de nos heures ? Pour le moment rien ne va dans ce sens.