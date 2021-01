Vu la chute des températures de ces derniers jours, une distribution de vêtements a été organisée à Liège à destination des personnes sans-abri. Ce sont des surplus des stocks de l'armée.

Une pleine camionnette qui arrive à point nommé pour les sans-abri de Liège: 3.200 pièces débarquées au pas de course. La Défense liquide ses stocks comme elle le fait chaque hiver. "Parce que soit évidemment nous avons reçu un nouveau modèle ou bien ce sont certaines tailles ou bien cela reste x années dans les stocks et alors chaque année nous avons ce surplus et plutôt que d'essayer de le revendre, la Défense au niveau national, donc je dis bien dans chaque province, les distribue en fonction des demandes", a détaillé Guy Beckers, commandant de la Province de Liège, au micro de nos journalistes Julien Modave et David Müller.

Chaussures, chaussettes, pantalons: les 250 sans domicile fixe de la province de Liège seront rhabillés au moment où justement les températures passent sous zéro. "Ca tombe toujours très bien chaque année dans la mesure où c'est vraiment des articles que les usagers peuvent utiliser directement, qui sont propres et qui permettent d'avoir une hygiène correcte en plein hiver où les conditions météo souvent ne permettent pas en matière d'hygiène correcte", a indiqué Arnaud Jacquinet, coordinateur relais social.

Au même moment, une association distribue des cadeaux. Trois cent cinquante boîtes remplies par des élèves sensibilisés aux défis de la précarité. "On trouve des gants, des trucs chauds, il y a des petits mots, il y a à manger. Ce sont des élèves du cours de citoyenneté, de différentes institutrices, qui ont mis ça en place. Elles ont travaillé trois bonnes semaines-un mois pour expliquer aux enfants la question du sans-abrisme", a expliqué Sophie Bodarwé de l'ASBL "Pour sortir du bois".

En ville, les personnes sans-abri vivent souvent de dons que veulent bien faire les passants mais, en cette période, si le froid est piquant, la distance sociale fait bien plus mal encore.

