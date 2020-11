Hold-Up: comment le film veut vous faire croire que le coronavirus est un complot et pourquoi certains y croient?

Un film utilisant les codes d'un documentaire circule sur les réseaux sociaux. Il provoque au passage une vague de questionnements. Intitulé "Hold Up", il tente de convaincre le spectateur que la crise du coronavirus est un gigantesque complot. Les thèses conspirationnistes qu'il partage sont défendues par de nombreux internautes, qui démontent parfois avec virulence la plupart des experts. Analyse.

La pandémie de Covid-19 est un complot mondial, un chaos qui doit permettre aux plus riches de s’assurer le pouvoir. Voilà la conclusion du film "Hold up", diffusé en ligne depuis deux jours.

Pendant près de 3 heures, des scientifiques, hommes politiques, anciens responsable de recherche, se succèdent dans le film pour témoigner ou partager leur conviction. Tour à tour s'énoncent:

Des vérités: "La peur du virus impacte gravement la santé psychologique de très nombreux de mes patients. Les sujets âgés ne veulent plus sortir", déclare Gonzague Retournay, cardiologue.

Des démonstrations parfois sans argument: "Leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie", déclare une intervenante. "Il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains dont les riches n'ont plus besoin", lance une autre interviewée, Monique Pinçon-Charlot, sociologue dont les travaux ont été critiqués à plusieurs reprise.

Et des mensonges, ou plutôt des évidences qui n’en sont pas: "Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril. Période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe", explique à un moment le narrateur du film.

Dans ce dernier exemple, le narrateur affirme qu’il n’est pas possible d’avoir un pic de morts à ce moment-là puisque tout le monde est confiné chez soi. Mais il oublie de préciser qu’il y a toujours un délai de plusieurs semaines entre les contaminations, les hospitalisations et les décès.

Ce genre de 'documentaire' se base sur des informations vraies, et puis on construit petit à petit une pyramide

Nous avons interrogé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus, sur le sujet. "Presque par définition, ce genre de 'documentaire' se base sur des informations vraies, et puis on construit petit à petit une pyramide dans laquelle la valeur des informations est de moins en moins bonne, pour arriver in fine à une conclusion qui prouve ce qu'on veut prouver au départ. C'est-à-dire, en l'occurrence, qu'on est devant une grande épidémie mondiale qui est à la base d'un complot", estime-t-il.

Le débat public entre experts crée l'incompréhension chez les citoyens

Ces vérités et ces mensonges entremêlés rendent le discernement peu évident. D’autant plus que certains des interlocuteurs sont des sommités, des prix Nobel ou anciens ministres. "Un des problèmes ici dans la gestion de l'information sur le covid, c'est que les débats scientifiques ont eu lieu à ciel ouvert. Il y a eu des controverses entre les experts. Et ça, pour le grand public, ça brouille un peu les repères. Ici, on voit très bien dans le documentaire qu'ils jouent là-dessus en invitant des personnes qui ont été reconnues comme experts à un moment donné, à qui on a parfois tourné le dos, et qui se retrouve dans le documentaire", analyse Grégoire Lits, professeur en sociologie des médias à l'UCLouvain.

Les contradictions des scientifiques pour preuve du complot: difficile pour ceux chargés de communiquer officiellement sur l’épidémie du lutter contre ces fausses informations, qui parfois se contredisent. "Tirer de cette incertitude qui existe la présence de grands complots, qui voudraient contrôler nos cerveaux… On entend un peu de tout. On entend des gens qui pensent qu'on cache des décès, d'autres qu'on exagère les décès", confie Antoine Iseux, autre porte-parole du centre de crise.

Pourquoi des spectateurs croient dur comme fer aux théories du complot?

Mais la grande question reste de savoir pourquoi certains préfèrent croire la fausse information plutôt que la vérité ? La réponse, c’est la simplicité et une apparente cohérence. "Ce documentaire, en une fois, il apporte toutes des réponses très cohérentes à toutes les questions qui existent dans la tête des gens. Donc d'une certaine manière, ça permet de rassurer certaines personnes je pense", estime Grégoire Lits.

Lutter contre l'"infodémie", la pandémie de fausses informations, c’est justement l’une des missions que s’est donné l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre de cette crise sanitaire.

