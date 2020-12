Les maisons de repos prioritaires pour le vaccin anti-coronavirus: "Le choix est réservé aux résidents et à la famille"

Ce vendredi, les maisons de repos remettent aux autorités des listes de résidents et du personnel soignant qui ont donné leur accord pour se faire vacciner contre le coronavirus.

Les quelque 2.000 maisons de repos du Royaume ont dû prendre une décision concernant la vaccination contre le coronavirus cette semaine. Ce vendredi, elles remettront aux autorités wallonne une liste comportant les noms des résidents et du personnel soignant qui ont accepté de recevoir le vaccin.

Ces listes permettront de savoir combien de doses il faudra prévoir pour chaque maison de repos et de soins. Comme fixé dans le plan de vaccination contre le covid, les résidents et membres du personnel seront les premiers à le recevoir, sur base volontaire uniquement.

Certains membres du personnel soignant d'un home de Genval hésitent encore

"On devait donner notre réponse aujourd'hui. Mais il y en a encore beaucoup qui n'ont pas décidé car ils veulent avoir l'avis de leur médecin avant", explique Virginie, aide soignante à la résidence du Lac à Genval, dans le Brabant Wallon.

Virginie, elle, n'a pas attendu. Sa réponse est même catégorique: "Je le ferai."

Quant aux autres, Virginie estime que leur avis est plus mitigé: "Il y en a pas mal qui ont peur. Je peux les comprendre mais maintenant c'est à eux de faire leur choix"

La décision est plus compliquée à prendre pour Anna-Maria, étudiante à l'accueil de la maison de repos. "Avant, j'allais dire non. Mais je travaille quand même dans une institution où on peut être en contact... Donc à mon avis, oui je le ferai."

Même son de cloche pour Malinela, l'infirmière en chef. "Je disais non avant. Maintenant, vu que le virus continue, j'ai plus envie de continuer à vivre comme ça.Ca sert pas à grand chose si on n'est pas tous vacciné. Donc bien sûr, je conseille de le faire!"

Ce conseil est partagé par Fermabel, la fédération des maisons de repos. Elle souhaitait une vaccination obligatoire pour le personnel soignant, une requête qui a été refusée par les syndicats.

Avant de prendre leur décision, le personnel des maisons de repos peut se référer aux conseils du médecin du travail.

Les résidents semblent favorables

A la maison de repos de Genval, si certains membres du personnel semblent réticent, les résidents, eux, sont plutôt favorables à la vaccination.

"Je suis d'accord de le prendre. Je suppose que c'est nécessaire", estime Marcel, un résident de 96 ans. Il se pose des questions sur le vaccin et avoue même être un peu perdu... "Si c'est pas nécessaire je ne le prendrai pas, si ça l'est je le prendrai. Alors je vais demander à ma fille ce que je dois faire."

Mais quelques coups de fil plus tard, la décision est prise. "J'ai appelé ma fille et elle m'a dit, tu dis oui, tu le fais. Alors je le ferai!"

A côté de Marcel, il y a à Marcelle. Sa réponse est catégorique, elle n'a pas besoin de coup de fil pour faire son choix. "Je le prends, c'est une sécurité!" Elle espère surtout qu'elle pourra enfin revoir toute sa famille et qu'elle n'aura plus à choisir. "Il faut prendre rendez-vous pour se voir... Je ne demandais pas mieux que de revoir mes enfants, petits enfants et arrières petits enfants", se réjouit-elle.

Puis, il y a André qui préfère se faire vacciner plutôt que de continuer à vivre ainsi: "Je vais le prendre! On ne va pas rester comme ça tout le temps, c'est mieux d'essayer et on verra bien!"

Prioritaires, les occupants des maisons de repos ne sont pas obligés de se faire vacciner. Mais Femarbel, la Fédération des Maisons de repos, espère que l'adhésion sera au moins de 80%, comme pour le vaccin contre la grippe saisonnière. Il faudrait donc qu'au moins 120.000 des 150.000 résidents se fassent vacciner contre le coronavirus.

Qui prend la décision: les résidents ou la famille ?

"C'est le résident lui-même", déclare Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel.

En principe, la décision doit être prise par les résidents eux-mêmes sur conseil du médecin traitant ou du médecin coordinateur.

"Si la personne âgée n'est pas en état de le faire parce qu'elle a des problèmes cognitifs, alors là, c'est au représentant légal de prendre la décision, après voir été éclairé en premier lieu par le médecin traitant", précise-t-il.

"L'établissement ne peut pas interférer dans le processus de décision. La maison de repos doit s'assurer que la possibilité est offerte aux résidents ou à la famille. Mais la compétence du choix est exclusivement réservée aux résidents et à sa famille."

Une stratégie vaccinale identique dans les 3 régions ?

Ce jeudi, une réunion a eu lieu entre les Fédérations des Maisons de repos et le cabinet de la Ministre wallonne de la Santé, Christie Morréalle. Les éléments qui en sont ressortis ont été transmis hier soir à la Task Force afin qu'ils soient validés. Entre autre : le fait que la procédure de vaccination soit identique dans les 3 régions du pays.

Ce samedi se tiendra un nouveau comité inter-ministériel afin de mettre concrètement en place le processus de vaccination.

Le premier vaccin contre le coronavirus pourrait être autorisé dans l’Union européenne dès le 21 décembre. En Belgique, les premiers vaccins devraient arriver dès le mois de janvier. Avec les premiers administrés dès le 5. Quelque 600.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech devraient être disponibles, permettant la vaccination de 300.000 personnes, à raison de deux doses par personne.

L'objectif du Comité Interministériel Santé publique est de vacciner au moins 70 % de la population. Les groupes prioritaires seront les premiers à recevoir une dose. Comme pour les personnes prioritaires, la vaccination est volontaire et gratuite pour chaque citoyen.