Le 8 juin, jour J pour une réouverture des cafés et restaurants? "Un objectif absolu", affirme le ministre Denis Ducarme

Ce vendredi, un accord aurait été trouvé concernant les modalités de réouverture du secteur horeca. Bien qu’on entende parfois parler de la date du 8 juin comme réouverture du secteur horeca, aucune date officielle n’a été fixée pour le moment.

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, le ministre Denis Ducarme rappelle qu'à l'heure actuelle, aucune décision n'a été prise. Le 8 juin est "un objectif absolu. C'est ce que nous voulons, avec le CNS présidé par Sophie Wilmès, annoncé mercredi", indique le ministre.

Selon l'accord présenté, tous les établissements devraient fermer à minuit et que des mesures de distanciation sociale d’1,5 mètre devraient être respectées. Les réservations seraient obligatoires et on ne pourrait pas être plus de 4 à table. Pour l'instant, ces mesures ne sont pourtant pas validées par les autorités.

Une réouverture envisageable

"J'ai entendu dire que le guide était fini, que tout était fini. Mais non. Il y a encore un certain nombre de choses et d'éléments importants à trancher d'ici le CNS", insiste le ministre Denis Ducarme, ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes - MR.

Pour Marius Gilbert, une réouverture de l'horeca le 8 juin est envisageable à ce stade. "On travaille sur ce scénario-là en tête. Les dernières données épidémiologique sont ce qu'elles sont. On a une transmission qui est plutôt à la baisse. Donc à mes yeux, il n'y a rien, dans les prochains jours, qui est susceptible de modifier cela", souligne le chercheur en épidémiologie à l'Université libre de Bruxelles et membre du GEES.