Hugues laisse ses vaches pour rejoindre Bruxelles et la marche pour le climat: "On produit l'alimentation de tout le monde"

Une délégation d'agriculteurs prendra part à la manifestation pour le climat qui a lieu ce dimanche. Notamment Hugues, le patron d'une exploitation bio à Bois de Lessines.

Bois-de-Lessines dans le Hainaut. C'est aujourd'hui la dernière fauche avant l'hiver. Hugues et son fils récoltent les trèfles qu'ils ont semés il y a quelques mois.

Seulement cet été a été particulièrement sec. Et la conséquence bien visible de ce réchauffement, ce sont des cultures qui souffrent. "C'était totalement improductif. Les prairies étaient grillées donc cette récolte de fin de saison aurait dû être certainement triple si on avait eu de l'eau pendant cet été. Elle a attendu les pluies du mois de septembre pour commencer à se développer. Il n'y a pas grand-chose."

Ce dimanche, Hugues qui est également le porte-parole de la Fugea est à Bruxelles aux côtés des autres manifestants. Les agriculteurs, souvent pointés du doigt, sont conscients qu'ils sont une partie de la solution. "On veut aussi faire notre part du travail de transition et aussi s'adresser aux pouvoirs publics en disant que cette transition qui est indispensable elle doit être soutenue par des politiques ambitieuses, fortes et pas par des budgets à la baisse."

On produit l'alimentation de tout le monde

Hugues travaille en bio depuis plusieurs années. Le trèfle, fauché aujourd'hui, servira à nourrir ses vaches. Du trèfle choisi spécifiquement pour ses qualités d'enrichissement naturel du sol. C'est ça entre autres, le processus de transition de notre agriculture.



"La transition, c'est s'adapter par rapport aux espèces qui sont cultivées par rapport au travail du sol. Evidemment, il y a une transition qui s'intéresse à l'environnement, c'est la diminution de l'utilisation de pesticides. Il y a maintenant aussi 10% des exportations wallonnes qui sont passées en bio."

Ce dimanche, Hugues laisse ses vaches quelques heures pour rejoindre Bruxelles aux côtés des jeunes pour le climat, de toutes les associations et des syndicats parce qu'au final c'est l'affaire de tous. "Cette transition, elle est nécessaire pour l'agriculture pour l'agriculteur mais aussi pour l'homme de la rue qui se nourrit tous les jours. On produit l'alimentation de tout le monde."

Ce dimanche, son tracteur ne fera plus de trèfle dans un champ mais rappellera la nécessité d'une agriculture durable plus soutenue dans les rues de Bruxelles.