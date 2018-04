Huguette a été victime d'un piratage sur son compte: plus de 9000 euros auraient été détournés

Il y a un an, le paiement en ligne effectué par Huguette n'est jamais arrivé sur le compte souhaité. Elle réalise rapidement que 9000 euros ont été détournés.

Tout a commencé l'an dernier. Huguette a envoyé de l'argent sur le compte de ses fournisseurs, mais la somme n'est jamais arrivée. Elle a commencé à recevoir des rappels de factures. Au début, l'indépendante a pensé qu'il s'agissait d'une erreur mais elle a très vite réalisé qu'il y avait un problème. "Un jour, j'ai eu un débit de 650 euros chez un fournisseur où je ne suis pas du tout abonnée. C'était impossible. Là, je me suis posée des questions", a expliqué la femme. Huguette n'a rien compris à la situation. Inquiète, elle a décidé de contacter son banquier pour tenter d'obtenir des réponses.



"J'ai eu rendez-vous trois jours après avec le gérant. Il a vérifié et m'a dit qu'effectivement les comptes n'étaient pas normaux et que j'avais été piratée", a détaillé la victime. Selon Huguette, le gérant de l'agence a décelé un problème au niveau de ses bénéficiaires sauvegardés. Il a surligné un à un tous les débits qui lui semblaient suspects. Au total, plus de 9000 euros auraient été détournés.



