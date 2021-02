Que faire avec ses enfants pendant la semaine de vacances de Carnaval qui arrive?

Hélène Delforge, journaliste chez Moustique, était sur le plateau du RTL INFO Bienvenue pour donner quelques idées d'activités à faire avec ses enfants durant le congé de carnaval.

"On va se rappeler qu'on peut faire des choses : on peut sortir, on peut faire des balades, on peut aussi aller au musée où il a où il y aura des différentes activités. Les musées ont pris les choses en main pour proposer des choses aux visiteurs durant ces vacances. La première chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on doit réserver, on doit se documenter avant. Donc, on va sur les sites des maisons de tourisme, on va voir les différents musées parce qu'il faut généralement réserver sa place".

La journaliste conseille de réserver, mais attention : le nombre de place est généralement limité, donc il vaut mieux ne pas en parler aux enfants trop à l'avance, de peur de les décevoir. Elle recommande de ne leur annoncer la visite que lorsqu'on a acheté des places. À titre d'exemple, Paira Daiza a réduit sa capacité à un tiers du nombre de visiteurs accueillis en temps normal.

Hélène Deforges recommande aussi de se rendre sur le site visitwallonia.be qui vient d'ajouter un onglet "Carnaval" : "Il y a vraiment des tas d'idées de balades, il y en a 2.000. Ça change des Hautes Fagnes !"

Il y a en effet d'autres balade, d'autres coins de Wallonie qu'on peut découvrir en famille. "Les maisons de tourisme ont mis en place des choses et proposent des circuits balisés avec les difficultés mentionnées. De nouveau sur Visitwallonia, on a des balades en VTT, des balades urbaines, des balades avec des petits, tout est référencé. Donc, c'est vraiment la première étape avant de partir", a précisé la journaliste.

Hélène Delforge rappelle aussi que les ados peuvent se retrouver à 4, en extérieur, et masqués.

Enfin, si la météo n'est pas de la partie, pour éviter que les enfants ne restent des heures sur les écrans, elle recommande de planifier les moments de jeux vidéos ou en ligne afin que les plus grands puissent se connecter en même temps que leurs amis et ne pas être frustrés.