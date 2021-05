Igor, restaurateur, n'a pas pu rouvrir la terrasse de son restaurant à cause de la météo: "On est content d'avoir enfin une date"

Dans le RTL INFO 13h, Mathieu Langer s'est rendu à Vivegnis, auprès d'un restaurateur qui n'a pas pu rouvrir sa terrasse ce week-end.

La terrasse a été installée depuis plusieurs semaines dans ce restaurant de Vivegnis (Oupeye) mais aucun client ne s'y est installé puisque le chef n'a pas voulu prendre de risques en raison de la météo capricieuse. Les tables en intérieur sont donc toujours rangées sur le côté. Il pourra les installer d'ici le 9 juin puisque c'est la date à laquelle les salles de restaurant accueilleront à nouveau les clients.

"Ça fait 7 mois que nous sommes fermés et que nous attendons la réouverture des restaurants, donc, on est quand même content d'avoir enfin une date pour pouvoir se positionner", explique Igor Snyders, gérant de restaurant. "Maintenant, comme comme chez nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir ouvrir notre terrasse parce que la météo n'est pas clémente du tout", ajoute-t-il.

Cette prochaine ouverture signifie que les restaurateurs vont devoir remettre en place le protocole sanitaire déjà employé l'année dernière.

"On va vraiment respecter le protocole avec des distanciations des tables d'un mètre cinquante, le gel hydroalcoolique, le personnel va mettre le masque. Ici, nous avons également des bulles partout dans le restaurant : des coupoles que nous allons ouvrir pour aérer le restaurant pour éviter la propagation du virus. On va faire comme l'année passée, on est formés pour ça", explique encore ce restaurateur.

D'ici le 9 juin, il continue de fonctionner grâce aux plats à emporter, ce qui permet de garder le contact avec le client.