Après 70 ans d'existence, Ikea va cesser la publication de son célèbre catalogue papier, diffusé chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde, a annoncé lundi la principale holding du géant suédois du meuble.



"Le comportement des consommateurs a changé, et moins de gens lisent le catalogue Ikea qu'il y a quelques années. Inter Ikea Systems, le franchiseur mondial d'Ikea, a donc pris la décision émouvante mais rationnelle de mettre respectueusement un terme à la carrière du catalogue Ikea", écrit l'entreprise dans un communiqué.

. "On t'a attendu et on t'a récupéré. Nous t'avons fouillé, brisé tes pages. Merci pour tes inspirations, idées et histoires. Merci pour tout cher catalogue IKEA, c'était sympa avec toi !", écrit la firme dans un message posté sur sa page Facebook, et sur lequel on peut voir les dizaines de magazines déjà parus.

