Il faudra encore attendre quelques jours pour accéder à la nouvelle formule du PLF

La version papier du Passenger Locator Form (PLF) disparaît ce 1er octobre, mais il sera désormais possible de remplir le document en ligne, nécessaire pour chaque voyageur qui revient de l'étranger, 180 jours à l'avance.

Cependant, contacté par nos soins, le SPF Santé Publique admet qu'il y a un délai technique. Dans les faits, cette nouvelle échéance ne sera en pratique que dans quelques jours. Donc conseil à ceux qui voyagent dans plus d’une semaine : attendre la semaine prochaine pour remplir leur formulaire.

Jusqu'à présent, tout Belge qui séjournait à l'étranger pendant plus de deux jours était tenu de remplir un PLF dans les 48 heures suivant son retour en Belgique. À partir du 1er octobre, ce délai sera supprimé et il sera désormais possible de remplir le document jusqu'à 180 jours à l'avance, c'est-à-dire bien avant le départ en voyage.