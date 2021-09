Il manque 7.000 travailleurs dans la construction en Wallonie: jusqu’à un an de retard sur les chantiers

Le secteur de la construction en Wallonie recherche des milliers de profils. Une pénurie qui peut provoquer de gros retard sur les chantiers, notamment dans les zones sinistrées par les inondations de juillet.

Le secteur de la construction recherche 7000 travailleurs, rien qu'en Wallonie. 40 métiers du secteur sont considérés comme en pénurie. Et tout cela a des conséquences sur le terrain: si vous faites aujourd'hui appel à un métier de la construction, vous risquez d'attendre des mois (et parfois plus d'un an), avant de voir le chantier commencer.

Forcément, si les sociétés de construction n'ont pas assez de travailleurs, elles ne peuvent pas accepter tous les chantiers. Certains entrepreneurs doivent même mettre des chantiers en pause plusieurs jours par semaine, parce qu'ils n'ont pas assez d'ouvriers.

Et cette pénurie aura aussi des conséquences plus globales selon la Confédération construction wallonne: il faudra beaucoup plus de temps pour reconstruire les zones sinistrées et moderniser l'habitat wallon (pour le rendre plus écologique, par exemple).