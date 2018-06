Les pensions de vacances pour animaux affichent complet: "On doit refuser des chiens"

De nombreuses pensions pour animaux domestiques sont complètes. Les propriétaires s'y sont pris bien à l'avance. Reportage d’Aurélie Henneton, et Samuel Leratte.

C’est l’heure du repas pour la meute. Pour 17 places disponibles, il y a déjà 15 chiens dont Hugo et Livio. "Les maîtres sont partis en vacances donc nous les gardons pendant leur vacances", explique Cindy Petit, responsable d’une pension pour chiens et chats.



Les vacances sont déjà le motif numéro 1 de la présence des animaux. Pour cet été, l’agenda est saturé depuis le début de l’année.

"Juin, juillet, août, on est complet", indique Cindy Petit. "Septembre, il faut voir parce qu’on a déjà beaucoup de réservations. On a encore quelques places pour la fin septembre", précise-t-elle.



Rocky, un berger allemand, prend ses quartiers à Sombreffe à partir de lundi. "Les hôtels c’est en principe pas possible, les restaurants non plus, alors le mieux c’est qu’il soit en pension pendant quelques jours. Il s’amuse avec les copains", raconte Lambert Caprasse, son maître.



Dans une autre pension, la gérante Nancy Geerts a dû refuser près de 100 chiens pour l’été. Il y a pourtant 50 places. "On doit refuser des chiens pour Pâques aussi maintenant alors qu’avant, il y a deux, trois ans, jusqu’à la fin on acceptait encore des chiens pour Pâques. Maintenant c’est terminé ça", raconte-t-elle.

La moyenne d’un séjour en pension est de 12 à 15 jours. Le coût par chien et par nuit oscille entre 14 et 20 €. La pension fait partie du budget vacances de plus en plus de Belges. "Ça devient un membre de la famille. Les gens dépensent de l’argent pour leur chien. Tant mieux parce que nous on adore les animaux", confie Nancy Geerts.

Autre phénomène : de plus en plus de maîtres font appel aux pensions lors de travaux à la maison, souvent pour de longues périodes.