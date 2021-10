Il ne sera pas possible de faire des paiements électroniques cette nuit à cause de travaux de maintenance

Des travaux de maintenance seront effectués sur le système informatique de paiement électronique de la société Worldline dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre, apprend-on dans un communiqué.



Cette intervention est prévue entre 0h15 et 4h30. "Pendant cette période, il sera impossible d'effectuer des paiements électroniques avec les cartes Bancontact, Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, Visa et Visa Debit dans les magasins physiques et en ligne, ainsi que dans les stations-service en Belgique", avertit Worldline. En revanche, les retraits d'argent aux distributeurs de banque resteront possibles.