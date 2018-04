Il sera bientôt possible de prendre un congé parental en un dixième, c'est-à-dire une demi-journée par semaine MAIS...

Les congés parentaux séduisent toujours plus les travailleurs belges. Tous les ans, employés et fonctionnaires sont de plus en plus nombreux à opter pour ce type d'horaire aménagé. Par rapport à 2016, 6% d'indemnités en plus ont été versées par l'ONEM en 2017.



Une nouveauté va bientôt être envisageable: il sera possible de prendre un congé parental en un dixième, c'est-à-dire que cela équivaudrait à une demi-journée de congé par semaine pendant 40 mois.



Mais il y a un mais... Pour les petites entreprises, cela pourrait se révéler très compliqué d'un point de vue organisationnel, comme l'explique Marie-Pierre, responsable d'une crèche à Namur au micro de Pascale Hourman: "C'est intéressant pour le personnel. Maintenant, en tant que responsable, octroyer le mercredi après-midi à des jeunes mamans et tous les mercredis après-midi, je ne saurai pas y répondre. Je dois fonctionner avec une équipe de base pour assurer la continuité. Et je ne peux pas mettre une personne juste pour un jour de la semaine. De plus, il faut aussi assurer une équité. Cela sera difficile".