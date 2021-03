Il sera impossible de retirer de l'argent et faire des paiements électroniques dans la nuit de dimanche à lundi

Les paiements électroniques avec Bancontact, Maestro et les cartes de crédit (Mastercard et Visa) dans les magasins physiques et en ligne, ainsi que dans les stations-services, seront indisponibles dans la nuit de dimanche à lundi prochain, indique vendredi Worldline. De plus, les retraits d'argent aux distributeurs ne seront pas possibles.



Le réseau et les systèmes de Worldline seront temporairement indisponibles le lundi 8 mars de 00h05 à 04h00 en raison d'une mise à jour du système informatique de paiement électronique.