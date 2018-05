Il va faire beau ce week-end: la SNCB affrète des trains supplémentaires pour la Côte

En raison du beau temps et des températures élevées de ce week-end, la SNCB a affrété 26 trains supplémentaires de et vers la Côte, annonce-t-elle vendredi après-midi. Concrètement, 13 convois de plus feront le trajet chaque jour, représentant plus de 10.000 places assises supplémentaires. La baignade en mer n'est toutefois autorisée qu'à Blankenberge pour le moment.

Le week-end s'annonce ensoleillé en Belgique, avec des maxima allant jusque 16° à la Côte et 20° dans l'intérieur du pays samedi, puis jusqu'à 22° au littoral et 23° dans le centre dimanche. Les deux prochains matins, trois trains supplémentaires partiront de Liège-Guillemins vers Ostende et un autre depuis Hasselt jusque Blankenberge. Des convois qui feront le trajet inverse le soir. Il y aura en outre cinq trains supplémentaires entre Bruges et Blankenberge.



La baignade en mer est toutefois encore interdite dans la plupart des stations balnéaires. Seule Blankenberge déploiera des sauveteurs ce week-end alors que la température de l'eau ne devrait pas dépasser les 12°. Un dispositif qui sera répété dans cette commune durant le week-end prolongé de l'Ascension mais également dans trois autres stations balnéaires. Dès le 10 mai, on retrouvera donc des sauveteurs le long des plages d'Ostende, Le Coq et Knokke-Heist.