Il y a 100 ans, des soldats canadiens délivraient Mons: la "parade de la libération" a été reproduite en leur mémoire

Ce 11 novembre, nous avons célébré les 100 ans de l'armistice signé pour mettre fin à la Première Guerre mondiale de 14-18. Des commémorations ont été organisées à travers le monde et en Belgique. À Mons, une grande reconstitution de la "parade de la libération" a eu lieu. L'événement s'est tenu au même endroit qu'il y a un siècle.

Au son des cornes muses et des tambours, les troupes armées belges, canadiennes, françaises et britanniques défilent sur la Grand-Place de Mons.



Les spectateurs, venus en nombre, sont souvent très émus par les hommages rendus aujourd’hui. "Quelque part, je pense qu'ils vivent en nous", confie une spectatrice.

Mes parents et mes grands-parents, qui ont été libérés surtout grâce aux troupes canadiennes

Il y a 100 ans jour pour jour, les troupes canadiennes fêtaient la libération ici même sur la Grand-Place de Mons. Un lieu plein de souvenirs, parfois douloureux, mais qu’il est important de garder en mémoire. "Je trouve que c'est un moment d'histoire excessivement dur qui est important, il ne faut surtout pas l'oublier, pour les générations futures", indique une dame.



Des chansons, des discours, des moments de recueillement et surtout de reconnaissance envers les soldats canadiens. "Je suis de la région, donc forcément ça me touche, du moins mes parents et mes grands-parents, qui ont été libérés surtout grâce aux troupes canadiennes, qui sont arrivées par ici, et dans ma région ensuite", explique un spectateur. "C'est pire que tout. Il n'y a pas de mot pour décrire ce qui s'est passé, les souffrances de soldats", ajoute un autre.



La ville de Mons a rendu hommage ce dimanche à ses libérateurs. Des soldats qui ont mis un terme à des années de guerre et de folie meurtrière.