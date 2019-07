Il y a de plus en plus de restrictions pour les 20% de Belges accros à la cigarette: mais où peuvent-ils encore fumer?

Le festival LaSemo est devenu le premier à devenir non-fumeur en Belgique. Cela nous amène à cette question: où est-il encore possible de fumer aujourd'hui? Pour des raisons de santé publique, ces dernières années, de plus en plus de restrictions ont été imposées aux fumeurs. Lesquelles?

C’est un constat: 1 Belge sur 5 fume dans notre pays. Un nombre qui ne diminue plus depuis plusieurs années.





Peut-on fumer dans des cafés et restaurants?



Depuis 8 ans, l’ensemble des établissements Horeca sont devenus des espaces non-fumeur. Restaurants, cafés, discothèques et casinos sont concernés.



Par contre, il est permis de fumer en terrasse, à condition qu’elle soit complètement ouverte sur un côté.





Peut-on fumer dans des lieux publics?



Les magasins et centres commerciaux, les gares et aéroports, ou les transports en commun… Tous ces endroits sont soumis à une interdiction générale de fumer.



Des fumoirs peuvent être installés à la demande.



En rue, il est autorisé de fumer librement.





Peut-on fumer sur le lieu de travail?



La réponse est simple: non. Tous les lieux de travail fermés en Belgique sont des espaces non-fumeur.



Votre employeur peut par contre installer un fumoir à ses frais.





Peut-on fumer dans une voiture?



Depuis le début de l’année, il n’est plus autorisé de fumer dans un véhicule en présence d’un mineur de moins de 16 ans en Flandre. L’amende peut grimper jusqu’à 1.000 euros.



Cette règle ne devrait entrer en vigueur qu’à partir de 2020 en Wallonie.



À Bruxelles, aucune décision n’a encore été prise.





Peut-on fumer dans un stade de football?



Au Stade roi Baudouin en tout cas, ce n’est plus possible depuis 2017. Tous les matchs des Diables Rouges se jouent dans des stades sans tabac.



Dans les autres enceintes du pays, aucune règle. Si Bruges a interdit la cigarette dans les tribunes, ce n’est pas encore le cas du Standard par exemple.