Il y a un mois, nos horloges étaient en retard… et maintenant elles sont en avance: que se passe-t-il?

Il y a un peu moins d'un mois, le 8 mars dernier, de nombreuses horloges ont accusé quelques minutes de retard suite à une baisse de fréquence du réseau électrique européen. Pour corriger le tir, le gestionnaire européen du réseau a décidé d'augmenter la fréquence. Conséquence: les horloges qui ont été remises à l'heure affichent désormais 5 à 6 minutes d'avance. Nos journalistes Mathieu Col et Bruno Spaak ont interrogé une spécialiste pour comprendre.

Depuis quelques jours, les horloges numériques branchées sur le secteur sont en avance de quelques minutes. Il y a environ un mois, ces mêmes horloges étaient en retard. Que s’est-il donc encore passé pour que le temps soit déréglé?





Une baisse de fréquence provoque un retard



Il y a un mois, il y a eu une baisse de fréquence du courant qui arrive dans nos prises, à cause d’un problème sur le réseau électrique du Kosovo. "La fréquence électrique avait légèrement diminué et les horloges qui sont sensibles à la fréquence électrique ont accumulé du retard", explique Claire Camus, de l'Organisation européenne des gestionnaires de réseaux électriques.



Comme tout est interconnecté en Europe, cette baisse de fréquence, même minime, de 50 Hertz à 49, 996 hertz a très logiquement ralenti le temps de vos horloges. C’est comme quand vous pédalez moins vite sur un vélo: la roue tourne moins vite.





Le gestionnaire augmente la fréquence pour rattraper le retard



Pour rattraper les minutes perdues, le gestionnaire du réseau européen d’électricité a fait tourner la roue un peu plus vite que la vitesse normale. Mais… il y a un mois, vous êtes nombreux à avoir remis vos horloges à l’heure manuellement. Du coup, aujourd’hui, elles sont en avance. "Si vous avez manuellement mis votre horloge à la bonne heure au début mars, vous devez malheureusement la remettre à l'heure manuellement parce que maintenant le délai est rattrapé", indique Claire Camus.



Il ne vous reste donc plus qu’à régler une dernière fois toutes les horloges de la maison. Et pour ceux qui n’ont rien fait il y a mois, il n’y a toujours rien à faire, la mise à l’heure s’est faite automatiquement.