Il y a une semaine, le gouvernement décidait de ne rien décider: que disent désormais les chiffres désormais?

Une semaine après avoir reçu la "douche froide", le comité de concertation se réunit à nouveau ce vendredi à 14h00 afin de réévaluer la situation épidémique belge et décider d'éventuels assouplissements des mesures sanitaires. Les chiffres des hospitalisations n'ont certes pas explosé, mais ils sont en augmentation. Ce contexte complexifie dès lors la résolution de l'équation.

Vendredi dernier, le comité de concertation avait tourné court. A l'issue d'une présentation de la situation épidémique par le commissaire corona Pedro Facon, le Premier ministre, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées avaient décidé de ne prendre aucune mesure nouvelle et d'attendre une semaine.

Pas de diminution des hospitalisations

L'annonce du dépassement du seuil des 200 personnes admises à l'hôpital (204) en raison du Covid avait refroidi les ardeurs, Alexander De Croo parlant alors de "douche froide". Les membres du comité de concertation avaient dès lors décidé de se donner une semaine afin d'évaluer si ce nombre d'admissions, qui n'avait plus été enregistré depuis décembre, constituait ou non les prémisses d'une troisième vague épidémique.

Entre le 25 février et le 3 mars, il y a eu en moyenne 151,9 admissions à l'hôpital par jour, soit une augmentation de 20% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour jeudi matin. Au total, 1.901 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, dont 434 patients traités en soins intensifs. Si le seuil des 200 hospitalisations n'a plus été franchi, les chiffres des hospitalisations ne baissent pas.

Le comité de concertation sera très restreint dans ses possibilités

Si le gouvernement s'en tient à sa ligne de conduite, les éventuels assouplissements devraient être limités. C’est en substance ce qu’a indiqué l’épidémiologiste Yves Coppieters : "A l’heure actuelle, les chiffres sont encore trop élevés. C’est clair qu’on n’a pas eu de croissance cette semaine. C’est-à-dire qu’on est revenu à un plateau haut de fin de seconde vague, c’est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où on voit que les gestes barrières et le testing fonctionnent puisque malgré des variants plus contagieux, on arrive quand même toujours à contenir l’épidémie. Mais malheureusement avec ce risque d’engorgement des hôpitaux, le comité de concertation sera très restreint dans ses possibilités puisque c’est leur ligne de conduite, c’est-à-dire se baser essentiellement sur les indicateurs sanitaires pour prendre leurs décisions".

Alexander De Croo se veut prudent

Ce dilemme devrait animer les discussions ce vendredi au Palais d'Egmont à Bruxelles. Traditionnellement, la semaine précédant un comité de concertation est marquée par différents souhaits d'assouplissements exprimés par l'un ou l'autre élu ou président de parti.

Rien de tout cela cette semaine, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke se contentant d'acter jeudi sur La Première la difficulté d'interpréter les chiffres. "L'explosion n'a pas eu lieu mais les chiffres grimpent", a-t-il ainsi déclaré.

A la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo est également resté prudent, annonçant toutefois l'élaboration d'un "plan plein air" consacré aux activités en extérieur.

L'espoir de l'annonce d'un déconfinement plus large lors du comité de concertation suivant, probablement le 19 mars prochain, reposera également sur le succès de la campagne de vaccination.

Mercredi soir, les ministres de la Santé du pays ont pris une série de décisions qui doivent permettre de l'accélérer: le vaccin d'AstraZeneca pourra être administré aux personnes de plus de 18 ans sans limite d'âge supérieure, les délais de livraison des vaccins pourront être réduits de 5 à 3 jours et le délai durant lequel les deuxièmes doses de vaccin sont conservées passera de trois à une semaine, ce qui permettra de libérer 170.000 doses.

Un comité de concertation se tient aujourd'hui: des assouplissements vont-ils être décidés?