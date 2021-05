Ilca Coach Regatta - Emma Plasschaert toujours en tête après la 2e journée

(Belga) Emma Plasschaert occupe toujours la tête de l'ILCA Coach Regatta après la 2e journée mercredi à Vilamoura au Portugal.

Lauréate des deux premières régates mardi, Plasschaert a terminé 5 et 17e des deux régates du jour. Elle occupe toujours la tête du classement avec 7 points devant la Britannique Hannah Snellgrove (8 points) et la Néerlandaise Maxime Jonker (11 points). Eline Verstraelen a elle gagné une place et occupe la 26e position après une 31e et une 20e place lors des deux régates du jour. En Laser, Wannes Van Laer a lui grimpé à la sixième place avec 18 points après une 19e et une 3e place mercredi. Il compte neuf points de retard sur l'Américain Charlie Buckingham qui a pris la tête avec 9 points. William De Smet est lui passé de la 26e à 12e place avec 26 points grâce à une 3e et une 8e place. L'ILCA Coach Regatta se déroule jusque vendredi. Le plateau du Laser Radial comprend 34 engagées, celui du Laser 33. (Belga)