Ilca Coach Regatta - Emma Plasschaert toujours en tête après la 3e journée

(Belga) Emma Plasschaert occupe toujours la tête de l'ILCA Coach Regatta en Laser Radial après la troisième journée jeudi à Vilamoura au Portugal.

Après une 2e et une 9e place dans les régates du jour, Plasschaert totalise 18 points devant la Britannique Hannah Snellgorve (20 points) et la Suédoise Josefin Olsson (26 points). Eline Verstraelen a elle chuté à la 25e place (108 points) après une 10e et une 28e place jeudi. En Laser, Wannes Van Laer est toujours 7e avec 38 points après une 4e et une 16e place jeudi. William De Smet se classe lui 14e avec 61 points après une 1re place dans la première régate du jour. Il n'a cependant pas participé à la seconde. La première place est toujours occupée par l'Américain Charlie Buckingham avec 16 points devant le Suédois Jesper Stalheim (22) et le Croate Filip Jurisic (26). L'ILCA Coach Regatta se termine vendredi. (Belga)