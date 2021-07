Ils font du bruit et mangent pelouses et potagers: les hannetons envahissent certains jardins (vidéo)

La météo très changeante de ces dernières semaines a notamment entraîné une véritable invasion de hannetons dans certains jardins. Ces coléoptères sont plutôt bruyants, mais inoffensifs pour l'homme. Le problème, c'est qu'ils peuvent faire pas mal de dégâts sur les pelouses ou dans les potagers.

Vous avez peut-être déjà entendu des bruits de hannetons votre jardin. "Cela fait un petit peu penser aux bombardiers au niveau des insectes, explique Frédéric Francis, professeur d'entomologie aux Facultés agronomiques de Gembloux. On a des adultes qui font deux à trois centimètres de long."

Peu ragoûtant au stade adulte, ce petit scarabée va d'abord évoluer sous forme de larve dans le jardin et se nourrir de votre pelouse. Mais avec les récentes fortes chaleurs, ils sont plus nombreux et forcément, les dégâts sont plus importants. "Il y a des pelouses de 2.000/3.000 mètres carré où il n'y a plus d'herbe, assure Jos Abeels, pépiniériste. Tout est mangé."

"Rupture de stock"

Pour lui, la seule solution, ce sont des vers microscopiques bio. Un produit qui a d'ailleurs du succès en ce moment. "Il y a un mois d'ici, on ne savait même plus en avoir, on était en rupture de stock. Les gens n'ont pas le choix de mettre le produit. C'est ça ou ne pas avoir de pelouse."

Sous forme de larve ou de scarabée, le hanneton dérange. Depuis quelques jours, les pompiers de Sambreville reçoivent des appels de riverains chaque soir. "On constate que ce sont des insectes qu'ils ne connaissent pas et qu'ils confondent avec des guêpes ou des abeilles, confie Johann Falque, directeur fonctionnel d'appels d'urgence à Namur. Nous ne détruisons pas les hannetons."

"Essayer de les faire partir ne sert à rien"

Ce n'est donc pas la peine d'appeler les pompiers, ni de tenter de vous en débarrasser. "Quand certains veulent prendre les hannetons pour une balle de tennis ou un volant de badminton parce qu'ils prennent une raquette pour essayer de les faire partir, ça ne sert absolument à rien, estime Frédéric Francis. Ces insectes vont simplement venir se poser sur votre mur ou sur la terrasse, par exemple. Le mieux à faire est donc de les laisser tranquille et de ne pas faire du sport avec eux."

Le hanneton est inoffensif pour l'homme. L'impression de débarquement dû au bruit de ces insectes ne dure que deux à trois semaines.