Ils ont choisi de porter le masque malgré la fin de l'obligation: "Je me méfie"

Fini le Covid Safe Ticket (CST), fini le masque dans les commerces et l'enseignement... Le baromètre corona passe en "code jaune" ce lundi, actant la levée de quasi toutes les restrictions anti-Covid encore en vigueur en Belgique après deux ans de pandémie.

Seul le port du masque reste obligatoire dans les transports publics et les établissements de soins de santé.

Mais de nombreuses personnes continuent de le porter dans les magasins malgré la fin de cette mesure. Il est devenu un réflexe et une habitude. Cela fait deux ans que le masque est entré dans notre quotidien. Jetable ou en tissus, il fait partie d'une routine bien rodée et difficile à abandonner.

"C'est l'habitude, je ne savais pas si c'était obligatoire ou pas. Mais de toute façon au boulot on est quand même obligé de le garder donc ça ne change rien", confie une cliente de supermarché.

"Je travaille dans une maison de repos. On doit le garder pour les autres et je pense qu'avec l'habitude, je n'ai même pas réfléchi ce matin", explique un homme.

Le plus souvent, ce sont les seniors qui préfèrent le garder pour se protéger et protéger leurs proches malgré le passage au code jaune. "Je me méfie encore, le virus circule toujours", dit un client.

Il est trop tôt pour quitter le masque pour certains clients. "Je tousse un peu donc je ne voudrais pas contaminer d'autres personnes", répond une femme interrogée.

Les contraintes s'allègent

Les différents gouvernements (fédéral et des entités fédérées) l'ont annoncé vendredi non sans soulagement, la phase fédérale du plan national d'urgence - déclenchée le 13 mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus - est levée. Dès ce lundi, le CST disparaît dans les secteurs de l'horeca, de la culture et de l'événementiel, notamment.

Le masque n'est plus requis dans les commerces et l'enseignement. Il est simplement recommandé dans les espaces intérieurs en cas de forte affluence. Son port restera cependant obligatoire à partir de 12 ans dans les transports en commun et les établissements de soins de santé.

Dans les aéroports, les ports et les gares internationales, les contraintes s'allègent également. Les voyageurs ne devront plus remplir le formulaire Passenger Locator Form (PLF) à partir du 11 mars, sauf s'ils proviennent d'un pays tiers qui ne figure pas sur la liste blanche de l'Union européenne. Celles et ceux qui disposent de l'un des trois certificats Covid (vaccination, test négatif récent ou rétablissement) ne seront plus soumis à aucune obligation de test ou de quarantaine à leur arrivée en Belgique.