Ils sont de retour: après une crise sanitaire éprouvante, les autocaristes retrouvent enfin le sourire et leurs voyageurs (vidéo)

2023 sera une année importante pour les autocaristes. Après une crise sanitaire qui a réduit les activités pendant de longs mois, les acteurs du secteur peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Il faut dire que, l'an dernier, le trafic et les fréquentations ont de nouveau atteint des niveaux intéressants, redonnant vie à des entreprises qui ont cru tout perdre.

"2019, c'est vraiment notre année de référence. En 2022, on se situe toujours une vingtaine de pourcents en dessous. Mais 2023 est très bien parti", nous confirme Bruno Dierickx, Directeur Général chez Leonard. Ce n'était pourtant pas gagné, le secteur faisant face à divers défis compliqués. Deux challenges importants se présentent en effet aux autocaristes. D'abord, la baisse du nombre d'agences de voyage, ce qui ne permet plus de proposer des offres groupées, mais aussi une pénurie de chauffeurs. "Ils ont moins mis l'accent sur le travail. Un métier comme celui de chauffeur, demande beaucoup d'investissement et de temps à consacrer à son travail", raconte par exemple Raphaël Deprez, lui-même chauffeur d'autocar.

Mais l'année 2023 sera bonne, les acteurs en semblent convaincus. Il faudra attendre la haute saison pour valider cette prédiction. "Les clients sont prudents, mais il y a une très grosse envie de voyager. Il y a beaucoup de prise de renseignements et de choses qui se concrétisent. Peut-être que 2023 sera encore une année charnière, mais j'ai beaucoup d'espoir", nous lance même Véronique Léonard, la Directrice du tour-opérateur.