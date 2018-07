Ils sont naturistes et heureux de l'être : "C'est un peu dur d'enlever le bas à la première heure mais après c'est parti"

La France elle, est la première destination mondiale pour les nudistes. Chaque année, elle accueille 4 millions de ces vacanciers. Soit un quart des pratiquants réguliers dans le monde. Des vacanciers qui recherchent avant tout un sentiment de liberté. Explications avec Justine Roldan Perez et Xavier Preyat.

Depuis 2016, le nombre de naturistes en France a augmenté de 13%. Jean-François naturiste depuis 22 ans, ne voient que des avantages à ce type de vacances. "Le calme, la liberté. On a l'impression que c'est très nivelé. On ne voit pas s'il y a des gens riches, pauvres. Tout le monde est à égalité", confie-t-il.

Un sentiment partagé par Emilie, 36 ans. C'est son ami Sylvain qui l'a convaincu d'essayer le naturisme. "Les clichés tombent. On s'habitue à la nudité comme si on était en maillot de bain. C'est un peu dur d'enlever le bas à la première heure et après c'est parti", sourit la jeune femme.

Si au départ, ces campings étaient principalement fréquentés par un public senior, la population s'est nettement rajeunie ces dernière années. 14% des clients ont moins de 40 ans. Il s'agit principalement de couples avec des enfants. C'est le cas de Heike: "Quand nous sommes ici, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas besoin de porter de vêtements et on se sent vraiment sur de soi. Personne n'est parfait, mais ça n'a pas d'importance ici. Je pense que pour les enfants, c'est la meilleure chose qu'ils puissent avoir. Ils adorent".





4 millions de vacanciers accueillis chaque année



Les camping naturistes tentent de plus en plus de séduire ce jeune public avec leurs crèches, jeux pour enfants et spas. "Les nouvelles générations ont moins l'esprit club que c'était. Ça correspond à l'évolution de nos sociétés. Mais elles viennent aussi chercher chez nous la convivialité et un mode de vacances et de vie différents", explique Jean-Philippe Pavie, directeur du village-camping d'Arnaoutchot.

D'après la Fédération française de naturisme, la France est la première destination touristique mondiale pour les nudistes. Chaque année, elle accueille 4 millions de vacanciers. Cela représente un quart des pratiquants réguliers dans le monde.