Ils veulent "Changer le monde" : l'émission Tout s’explique dresse le portrait de la génération Z

Ils sont nés en même temps que le smartphone. Pour eux, l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux est une évidence. Ils s’engagent parfois dans des causes fortes, comme la défense des minorités ou du climat et bouleversent les codes de la sexualité, du genre et des relations au sens large. L'émission Tout s’explique se penchera, ce jeudi soir à 19h45 sur RTL TVI, sur ces jeunes nés entre 1997 et 2010 et qui constituent ce que l’on appelle la Génération Z.

Né(e) entre 1997 et 2010 ? L'émission Tout s’explique vous a préparé quelques questions pour laisser le dernier mot à la génération Z.

Merci pour votre vote Sondage Par rapport à tes parents quand ils avaient ton âge, penses-tu avoir une vie plus facile (financièrement, qualité de vie en général) ? Pas du tout

Pas du tout Carrément Envoyer Voir les résultats Pas du tout 4%

Carrément 10% Retour [Ce sondage n'a aucun caractère scientifique et ne reflète que les opinions des internautes.] 4 votes

Merci pour votre vote Sondage Ta génération peut-elle avoir un impact positif sur le monde (réduction des inégalités entre les sexes et les couleurs, climat, etc.) ? On est tous motivés pour faire bouger les choses !

On est tous motivés pour faire bouger les choses ! On vit l’instant présent Envoyer Voir les résultats On est tous motivés pour faire bouger les choses ! 5%

On vit l’instant présent 5% Retour [Ce sondage n'a aucun caractère scientifique et ne reflète que les opinions des internautes.] 5 votes

Merci pour votre vote Sondage Rêves-tu de grandes études ? Oui, pour avoir une belle situation plus tard

Oui, pour avoir une belle situation plus tard Non, le travail c’est l’école de la vie Envoyer Voir les résultats Oui, pour avoir une belle situation plus tard 3%

Non, le travail c’est l’école de la vie 5% Retour [Ce sondage n'a aucun caractère scientifique et ne reflète que les opinions des internautes.] 3 votes