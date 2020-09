Giuseppe, infirmier, est condamné à rembourser 1 million d'euros car il lui manque un cachet sur son diplôme

Giuseppe, infirmier, est condamné à rembourser 1 million d'euros car la justice lui reproche d'avoir oublié d'apposer un visa sur son diplôme. Une formalité administrative qui risque de lui coûter très cher.

Le jeune infirmier travaille tellement que ces revenus mensuels élevés interpellent l'INAMI (Institut National D'Assurance Maladie-Invalidite) qui ouvre une enquête. L'organisme suspecte la facturation de prestations fictives: "Au terme de ce contrôle, tout est en ordre. Je réponds à la réglementation en vigueur... La Cour d'appel répond que les soins ont été bien faits et qu'il n'y a pas de prestations fictives", explique Giuseppe.

Mais en 2012, l'enquête de l'INAMI trouve quand même une faille. Il manque un visa. En d'autre terme une signature que les prestataires de soins doivent faire appliquer par le SPF Santé Publique dans l'année qui suit l'obtention de celui-ci: "En tant qu'indépendant, je ne m'imaginais pas qu'il y avait d'autres choses à faire en terme de démarches. Je me dis que l'INAMI m'a donné un numéro pour travailler, pour établir des attestations de soins, donc j'ai pratiqué sans avoir peur et sans me tracasser en fait."

L'infirmier l'ignore encore mais cette simple formalité administrative va avoir de lourdes conséquences...

