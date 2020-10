Covid-19: que sait-on sur l'immunité actuellement?

Deux, trois, voire quatre mois: telle serait la durée à partir de laquelle les anticorps d'une personne contaminée par le coronavirus commencent à disparaître. Combien de temps cette personne reste-t-elle alors immunisée? Pour les infectiologues, il est trop tôt pour connaitre la durée cette immunité.

"On a de plus en plus de données qui permettent de voir qu'on a la possibilité de fabriquer des anticorps qui vont neutraliser le virus. La seule chose, c'est que l'on remarque aussi que ces anticorps ne persistent pas chez tout le monde pendant très longtemps. Donc c'est un sujet d'inquiétude", éclaire Jean-Christophe Goffard, responsable des unités Covid-19 à l'hôpital Erasme.

Des cas de recontaminations ont par ailleurs été démontrés. Ils restent cependant des cas isolés. "Aux mois d'octobre/novembre/ décembre, on va avoir plein de personnes qui ont déjà fait le virus pendant la première vague qui vont de nouveau être exposées et qui nous permettront d'apporter une réponse scientifique à cette question", poursuit le spécialiste.

Le rôle des globules blancs important

Être immunisé signifie que votre corps est capable de détruire le virus parce qu'il l'a déjà rencontré auparavant. Cela passe par la fabrication d'anticorps mais pas seulement. Le sang est aussi capable de reconnaître le virus. "Il y a un autre pan de l'immunité, que l'on appelle immunité cellulaire, où les globules blancs sont capables de reconnaître le virus. Cette immunité a l'air également très efficace pour contrôler la maladie", ajoute Jean-Christophe Goffard.

L'immunité contre le Covid-19 reste à ce jour peu connue. Ce qui remet en question le principe d'immunité collective.