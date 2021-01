La crise sanitaire que nous connaissons depuis près d'un an a un certain impact psychologique sur la population. Psychotraumatologue à l'hôpital Delta à Bruxelles, Sarah Katz est l'invitée du RTL Info 13 heures pour en parler.

Cette spécialiste confirme "une nette augmentation de l'anxiété dans la population générale toutes tranches d'âge confondues" observée sur le terrain. "On voit aussi beaucoup plus d'affects dépressifs. Les gens ne se sentent isolés, stressés en cette période", poursuit-elle. La durée de cette crise qui s'étire sur la longueur alourdit les conséquences sur l'état psychologique selon la médecin.

Une cellule spécialisée est mise en place pour répondre à cette détresse. "La cellule psy covid a été créée pour soutenir accompagner les personnes impactées par la crise, touchées de près ou de loin", précise Sarah Katz.

Concrètement, les patients atteints par le coronavirus et qui peinent à s'en remettre moralement sont pris en charge. Mais les personnes isolées souffrant des conséquences du confinement sont également accompagnées. La cellule composée de psychotraumatologues et psychologues qui ont travaillé dans des unités Covid offre "un soutien adéquat et spécifique en fonction de la demande".

Sarah Katz rappelle l'importance de consulter un spécialiste "si on se sent de plus en plus déprimé, on a des troubles du sommeil, des situations de violences conjugales à la maison, des difficultés en lien avec le travail".

