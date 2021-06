Incendie à Forest : deux personnes hospitalisées

(Belga) Un incendie s'est déclaré mardi vers 11h30 dans une maison de l'avenue Kersbeek à Forest, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Le feu a pris dans les combles et s'est propagé au toit. Les pompiers ont évité qu'il ne se propage aux immeubles voisins. Ils ont cependant dû ouvrir la toiture. L'ouverture a été recouverte avec une bâche. La maison est en conséquence inhabitable. Le gaz et l'électricité ont été coupés. L'incendie est d'origine accidentelle. Il a été causé par une imprudence. L'occupant et son père, qui était venu le voir, ont été transportés à l'hôpital pour un bilan de santé, physique et psychologique. (Belga)