Ixelles: une personne grièvement blessée dans l'incendie de son appartement

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi vers 15h30, pour un incendie dans un appartement du rez-de-chaussée d'un immeuble de cinq étages, rue Edmond Picard à Ixelles. L'habitante du logement, brulée aux deuxième et troisième degrés, a été transférée vers l'Hopital Militaire de Neder-Over-Heembeek. "Son état est préoccupant", a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.



"Il n'y avait pas d'autres occupants dans le bloc d'appartements, et grâce à l'intervention rapide des pompiers les dégâts se sont limités au rez-de-chaussée et à l'appartement juste au-dessus de l'appartement sinistré", a expliqué Walter Derieuw. "Ces deux logements sont actuellement inhabitables. Quant à l'origine de l'incendie, elle est accidentelle", a-t-il précisé. Vingt hommes du feu étaient à pied d'oeuvre pour combattre cet incendie. Par ailleurs, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles avait instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours.