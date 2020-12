Incidents au magasin Ikea d'Hognoul: barrage filtrant et contrôles annoncés

(Belga) A la suite des incidents survenus samedi sur le parking du magasin Ikea d'Hognoul à Awans (province de Liège) et au non-respect des mesures Covid par les clients, le bourgmestre de la localité, Thibaud Smolders, a rencontré lundi la direction. Les contrôles policiers seront renforcés, un barrage filtrant mis en place et les clients ne respectant pas les mesures de sécurité pourraient être verbalisés, a indiqué lundi le bourgmestre.

"Des contrôles se faisaient à l'extérieur par une société de gardiennage privée mais une fois les contrôles franchis, les gens se rejoignaient à l'intérieur du magasin. On a ainsi vu des familles de deux, trois, quatre et parfois plus. J'ai également été interpellé par plusieurs employés qui ont expliqué que les clients se montraient virulents lorsqu'il leur était demandé de respecter les mesures de sécurité", précisait lundi en début de journée Thibaud Smolders. De plus, toujours samedi, la police a été appelée à intervenir pour deux bagarres survenues entre des clients dans la file à l'extérieur du magasin. A la suite de ces incidents, le bourgmestre d'Awans a rencontré lundi la direction du magasin Ikea d'Hognoul afin de remédier à la situation. Dans le cas contraire, le bourgmestre avait d'emblée annoncé qu'il se verrait dans l'obligation de prendre un arrêté de fermeture du commerce. Plusieurs pistes ont été évoquées lors de cette rencontre. "Au niveau de la police locale, on va augmenter les contrôles sur toute la zone du shopping Hognoul. Une patrouille spéciale Covid supplémentaire sera mise en place. Il y aura également un renfort de la police fédérale le week-end et la police montée circulera en semaine. Désormais, l'objectif n'est plus préventif mais répressif. Si les gens persistent à vouloir faire leurs courses à deux ou plus, ils doivent s'attendre à être verbalisés", a précisé le bourgmestre d'Awans, à l'issue de la rencontre avec la direction. De plus, l'enseigne mettra en place un barrage filtrant à l'entrée des parkings afin de repérer le nombre de personnes dans les véhicules et rappeler aux occupants le principe d'une personne par famille. Le bourgmestre d'Awans ajoute que les éventuels clients récalcitrants pourraient être verbalisés au sein du magasin. "Des policiers pourront entrer dans le magasin, vu qu'il s'agit d'un espace ouvert au public, et ils pourront verbaliser les personnes qui ne respecteraient pas les mesures", a-t-il confirmé.