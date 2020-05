Indemnité wallonne de 2500€ pour les indépendants et PME en difficulté: inscription à partir du 1er juin, voici les conditions

Une indemnité de 2.500 € sera versé par la Wallonie aux indépendants et entreprises qui n’ont pas contraintes de fermer sur base des décisions de Conseil national de Sécurité, mais qui ont connu une diminution importante de leurs activités et donc de leurs revenus en mars et avril 2020. Cette indemnité ne s'adresse pas à ceux qui ont déjà reçu l'indemnité de 5000 euros.

Les demandes pour cette indemnité démarreront le 1er juin sur le site internet indemnitecovid.wallonie.be

La réponse à la demande sera prise dans un délai d’une semaine.

Pour bénéficier de cette indemnité, il faut remplir les conditions suivantes:

- être une entreprise dont le siège d’exploitation est en Wallonie

- pour un indépendant : avoir bénéficié du droit passerelle complet en mars et avril (la demande pour le droit passerelle d’avril doit avoir été introduite avant le 5 mai)

- pour une entreprise : avoir mis la majorité de son personnel au chômage temporaire pour cas de force majeure

- ne pas avoir bénéficié de l’indemnité de 5.000 € en Wallonie.

Prêt "ricochet" de 45.000 euros maximum

Le cabinet du ministre wallon de l'Economie rappelle aussi la création d’un prêt "ricochet" de 45.000 € maximum à un taux très favorable destiné aux entreprises et indépendants qui ont besoin de trésorerie pour franchir ce cap.