Inflation, indice pivot: comprendre le mécanisme qui fait augmenter vos salaires et allocations

Selon le Bureau du Plan, l'indice pivot devrait à nouveau être dépassé au mois d'avril, ce qui aura des conséquences sur les salaires des fonctionnaires. Avant de parler des conséquences, qu’est-ce que cet indice pivot ? Un "indice" c’est un nombre qui sert à comparer différentes situations. On a des indices de masse corporelles, des indices de réparabilité, des indices de vitesse, etc.

Dans ce cas-ci, l’indice qui nous intéresse reflète l’augmentation du coût de la vie des familles. Quand le prix des produits et services augmente, l’indice augmente lui aussi. C’est simple.

Et l’indice pivot alors ?

En pratique, il y a deux systèmes d’indexation selon les secteurs économiques :

1. D’abord une indexation à des intervalles fixes : Les salaires sont indexés automatiquement à date fixe au moment prévu par la Convention Collective de Travail sectorielle et sur base de l’augmentation du coût de la vie.

A titre d’exemple, dans le secteur de l’industrie alimentaire l’indexation a lieu toujours en janvier. Dans le secteur du nettoyage, la commission paritaire 121, l’adaptation se fait au 1er janvier et au 1er juillet.

2. Ensuite, il y a une indexation sur base de ces fameux indices pivots. Chacun des secteurs concernés va fixer des indices pivots, c’esdt-à-dire des indices qui lorsqu’ils sont atteints ou dépassés déclenchent l’augmentation des salaires ou des allocations. Cette règle est valable pour les services publics et les allocations sociales, ainsi que pour certaines commissions paritaires du secteur privé, telles que le secteur non-marchand.

En 2021, l'indice pivot pour la fonction publique a ainsi été dépassé deux fois. Une première fois en août et une seconde fois en décembre 2021. En conséquence, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seront augmentés de 2%, respectivement en janvier 2022 et en février 2022.

Il devrait à nouveau être dépassé en février, entraînant les mêmes augmentations en mars et avril 2022. La hausse de 2% des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique se feraient alors en mai et juin. Ceci sans préjuger des mesures annoncées hier par le gouvernement pour alléger la facture énergétique des ménages.

Depuis quand date ce système ?

Depuis 1920, avec naturellement plusieurs réformes, dont la plus importante a sans doute été la création d’un indice santé. Celui-ci se calcule en supprimant 4 types de produits, à savoir les produits de tabac, les boissons alcoolisées et les carburants. Et il est unique au monde.

Quels sont les avantages de ce système ?

Il maintient le pouvoir d’achat des travailleurs et la solidarité entre eux, il évite aussi les conflits sociaux. Dans les autres pays, les secteurs qui se portent mal ne voient pas leurs salaires facilement ajustés, pour tenir compte de l’inflation. Cela permet aussi d’étaler les hausses de salaires pour éviter un choc brutal sur l’économie.