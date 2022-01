Inondations, 6 mois après: "Déjà 3.100 personnes relogées, bientôt 5.000", annonce le ministre wallon du Logement

Le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, assure dans Sudinfo vendredi que 5.000 personnes sinistrées lors des inondations du mois de juillet seront relogées dans les prochaines semaines. Il tire aussi un bilan dans L'Avenir six mois après les inondations historiques en Wallonie



"Si on croise les données des communes et des assurances, il y a 40.000 bâtiments impactés et près de 5.000 fortement touchés ou détruits. Mais combien de personnes à reloger? Pas mal de sinistrés restent ou reviennent chez eux", observe dans L'Avenir le ministre du Logement et des Pouvoirs locaux.

"Jusqu'à présent, on est à 3.100 personnes relogées. Mais d'ici 6 à 8 semaines, on pourra atteindre les 5.000", indique le ministre dans un entretien à Sudinfo.

Pour les familles qui souhaitent aussi rester chez elles, "on a notamment loué 1.000 déshumidificateurs qui ont pu prendre place dans 3.000 maisons en 12 semaines. Et on va pouvoir continuer à les utiliser". Il admet toutefois qu'il est "possible" qu'avec le froid, certaines personnes soient contraintes de quitter leur logement cet hiver. Il rappelle que les règlements ont été modifiés pour que les sinistrés qui entrent dans les conditions pour bénéficier d'un logement public soient prioritaires. "Mais on a aussi travaillé sur les logements inoccupés. On a mis des millions sur la table pour notamment réhabiliter 554 logements inoccupés par défaut de travaux. 151 sont depuis lors occupés et 71 sont en passe de l'être". Une centaine de logements ont en outre été trouvés auprès de propriétaires privés. Le ministre ajoute que des actions ont été entreprises vis-à-vis des gîtes ou de biens collectifs. "On a utilisé tout ce que l'on pouvait, y compris le marché modulaire", pointe encore le ministre. Cependant, si 3.000 logements de ce type avaient été évoqués seulement 80 sinistrés en ont bénéficié à ce jour. "On n'arrivera pas à 3.000. Mais on n'a jamais dit que c'était la seule piste. Et c'est compliqué. Les terrains doivent être équipés", reconnait le ministre dans L'Avenir.

Les dégâts des inondations "pèsent" 5,5 milliards, selon une estimation toujours provisoire, citée dans ce quotidien. La Région s'implique financièrement à hauteur de 3 milliards. Dont 155 millions sur le Budget des Pouvoirs locaux et du Logement. "Une obligation morale. Il n'y avait pas d'autre choix", rappelle le ministre socialiste.