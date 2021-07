De dangereux comportements observés sur les réseaux sociaux durant les inondations (vidéo)

Durant ces inondations, certaines personnes ont eu des comportements "inconscients". Certains se sont filmés dans l’eau et ont ensuite posté leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Une pratique "dangereuse" qui peut provoquer des accidents et qui dérange, aussi, le travail des services de secours.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un jeune homme en train de nager tranquillement dans les eaux issues des inondations à Esneux (province de Liège). "C’est la cata! ", s’exclame en riant la personne qui filme avec son téléphone. (Voir vidéo en haut de l'article)

D'autres vidéos montrent des gens utiliser des bouées ou des jet-skis. Alors que le courant est puissant. Des comportements inadaptés et dangereux. Les services de secours les dénoncent. Tino Saitta est sapeur-pompier et ambulancier à la zone de secours de Charleroi: "Dans une ville, dans un village, etc. Peu importe où l'on se trouve, il existe tous les dangers de tous les jours : des trous, des poteaux, des objets tranchants, etc. Les courants amènent des voitures, des éléments lourds. Il est absolument interdit d'aller se baigner comme si nous étions dans une piscine ou à la mer."





La première victime de ces inondations est un jeune homme de 22 ans qui s'était jeté à l'eau muni d'une bouée à Eupen. Même lorsque le courant est faible, ces comportements sont à proscrire. Il gêne le travail de la police et des secours.

"Ça ne sert à rien d'aller vous mettre en danger et d'aller bloquer les pompiers qui sont déjà débordés. Evitez absolument de vous mettre à l'eau, ça ne sert absolument à rien", ajoute Tino Saitta.

La nature du courant des inondations est particulièrement variable et peut surprendre. Beaucoup trop de risques inutiles pour quelques 'likes' sur les réseaux sociaux.