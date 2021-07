Inondations dramatiques en Wallonie: comment les compagnies d'assurance vont-elles pouvoir faire face à cette situation?

Wauthier Robyns, le porte-parole d'Assuralia, était l'invité du RTL INFO 13h pour évoquer les assurances à la suite de ces inondations.

On s'attend à de très gros dégâts, alors concrètement, aux Wallons qui sont touchés aujourd'hui, que faire immédiatement ?

"D'abord de se protéger, de protéger ce qui peut encore l'être, de sauver les objets qui peuvent être mis dans un endroit à l'abri de l'eau et où on peut entreprendre le séchage. Je dirais également de prévenir le plus tôt possible son assureur. Les compagnies d'assurances sont en contact avec des sociétés de reconditionnement qui, dans un certain nombre de cas, peuvent faire de véritables miracles pour sauver des objets qu'on pourrait craindre perdus à jamais. Les contrats d'assurance incendie comportent de plus en plus souvent un volet assistance, et ça ce sont des mesures qui interviennent aux premiers instants. Donc, on ne parle pas de l'indemnisation dans plusieurs semaines mais véritablement de service de garde-meubles par exemple. Parfois ça peut aller jusqu'à la garde d'animaux domestiques, annexée à des contrats d'assurance incendie. Il faut savoir que tous les contrats d'assurance incendie comportent une garantie inondations. La seule exception, ce sont les gens qui, au cours des 15 dernières années, ont été construire dans une zone connue comme inondable. Mais pour tous les autres, il y a une assurance qui est accessible et abordable et qui couvre les dommages aux bâtiments et aux contenus des bâtiments qui est couvert par une assurance incendie, et quasi tout le monde en Belgique a une assurance incendie. Pour les véhicules c'est l'assurance Omnium (ou la petite Omnium). Il y a toujours cette couverture, la prise en charge des dommages causés par l'inondation aux véhicules".

Si du matériel est endommagé, par exemple des frigos ou à des machines à laver, que faire ? Faut-il quand même les conserver ?

"Documenter, en tout état de cause, la situation qu'on a vécue, et donc la montée des eaux en elle-même. Et également documenter tous les objets. À un moment, il faudra prendre des photos des objets, établir la liste de ce qui est irrémédiablement perdu et, le plus rapidement possible, prendre contact avec son assureur. Par exemple, pour un tapis, le fait de conserver un échantillon, plutôt que de conserver tout un tapis détrempé, permettra de se rendre compte de la qualité du tapis et de ce dont on parle sans imposer des nouvelles contraintes aux personnes qui ont été sinistrées".

On s'attend à des dégâts énormes : les compagnies d'assurance vont-elles pouvoir faire face à la situation ?

"Ils ont assez de personnel pour faire face à l'ensemble des demandes qui vont affluer dans les heures et les jours qui viennent. Les compagnies d'assurances s'adaptent à des circonstances exceptionnelles : il y a des mesures exceptionnelles qui sont mises en place dans des situations comme celle que nous vivons. Et sur le plan financier, les compagnies d'assurance participent à une solidarité entre assureurs, tout comme il y a une solidarité entre assurés. Et donc, les compagnies d'assurances belges achètent de la réassurance auprès de réassureurs, qui fonctionnent à l'échelle internationale, et qui vont intervenir en faveur des assureurs et de leur clientèle en Belgique. Tout comme nous participons à ce mouvement de réassurance quand il y a des feux de forêt au Portugal on en Australie".

