Inondations: la commission d'enquête va se pencher sur la gestion des barrages

François Desquesnes était l’invité de 7h50 sur Bel RTL. Il fait partie de la commission d’enquête parlementaire qui examine les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les inondations du mois de juillet. Aujourd’hui, la commission se penche sur la gestion des barrages, souvent remise en question. "Il y a des questions qui sont interpellantes, il faut tirer les choses au clair", a déclaré le chef de groupe cdH au parlement wallon au micro de Fabrice Grosfilley ce matin.

Selon plusieurs témoignages, des lâchers d’eau ont aggravé la situation des habitants en aval. Y a-t-il eu des lâchers massifs d'eau? "Ça fait partie des questions que l'on se pose et que les citoyens à Eupen et plus bas dans la vallée se posent aussi", a ajouté François Desquesnes. "On peut pas demander à un barrage de retenir plus d'eau que sa capacité, c'est certain. Par contre, la façon dont on lâche l'eau, ça c'est extrêmement important".

La commission va donc devoir tenter d’éclaircir les choses. Le député wallon était au micro de Fabrice Grosfilley.