Inondations: puis-je jeter mes meubles inutilisables et être dédommagé par mon assureur?

Les nombreux dégâts provoqués par les intempéries il y a quelques jours suscitent leur lot de questions auprès des sinistrés. Chloé a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous envoyer sa demande. "Puis-je jeter mes meubles inutilisables et être tout de même dédommagée par mon assureur?", nous a-t-elle écrit.

Voici la réponse

Pour être dédommagé, il faut au minimum prendre des photos et dresser une liste exhaustive de votre mobilier avec une description la plus précise possible.

Mais attention, il faut vous renseigner auprès de votre assurance, car toutes ne considèrent pas que les photos suffisent. Certaines exigent qu’un expert soit envoyé pour faire ses constatations. Car il est vrai qu’en principe, il faut établir un constat contradictoire, avec vous et l’expert envoyé par l’assurance. Or, une photo, c’est unilatéral.

Mais la plupart des assurances, surtout en ces circonstances, acceptent de dédommager sur base de photos. C’est le cas d’Ethias et d’Axa par exemple.

Assurez-vous donc que les photos suffisent avant de jeter vos meubles, et demandez à avoir cette garantie par écrit, pour être totalement protégé.