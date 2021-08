Inondations, un mois plus tard: RTL INFO revient sur cette catastrophe et ses conséquences

Un mois après les inondations, RTL INFO vous propose ce week-end de revenir sur cette catastrophe à travers ses éditions spéciales. Nous avons voulu savoir comment vivent actuellement les sinistrés. Quelles traces les inondations ont-elles laissées et quel est leur état d’esprit? Longtemps aidés par des bénévoles, la solidarité s'organise-t-elle toujours dans les lieux les plus touchés?

Inondations, un mois après. Suite à la catastrophe de la mi-juillet, qui a fait officiellement 38 morts, des questions subsistent et le travail de reconstruction est loin d’être terminé.

Ces dernières semaines, nos équipes ont été à la rencontre des citoyens frappés par ce tragique événement dans de nombreuses communes wallonnes.

A Pepinster, l'une des entités les plus touchées, nos reporters étaient notamment restés durant 2 jours aux côtés de plusieurs familles, qui ont partagé leurs inquiétudes, leurs souffrances et parfois leurs colères (voir vidéo ci-dessous).

Le destin de milliers de Belges a basculé avec des images que l'ensemble de la population ne pourra oublier. Les 14 et 15 juillet, notre pays était touché par de violentes intempéries. Emportés par les flots, des dizaines d'habitants ont perdu la vie.

En province de Liège, un homme manque toujours à l'appel. Il s'appelle Daniel Gilson. Il est le dernier disparu de ces inondations qui ont fait 38 morts. Les recherches se poursuivent pour tenter de le retrouver mais la zone à inspecter est immense (en savoir plus).

Les traces et l'état d'esprit des habitants

Cette semaine, nous sommes donc retournés dans plusieurs communes, entre autres à Rochefort et dans la Vallée de la Vesdre, pour se rendre compte des traces laissées, un mois plus tard, pas les inondations. Vous les découvrirez dans nos reportages dans les RTL INFO 13H et 19H.

Il y a eu des pertes humaines, des dégâts matériels colossaux, de la peur, de la désolation, mais aussi de la solidarité. Est-elle toujours d’actualité mi-août ? Dans plusieurs communes, les habitants avaient été soutenus durant plusieurs jours par la présence notamment de nombreux bénévoles.

D'autres questions seront également abordées dans nos éditions spéciales: pour le traitement des déchets, que fait-on? Quelles sont les responsabilités? Des questions sur les assurances seront également posées.

"RTL tous solidaires" pour les victimes des inondations

A travers un site web, RTL TVI et Bel RTL ont de leur côté également développé, avec l’aide de Cherry Pulp (agence digitale bruxelloise) une plateforme de solidarité en mesure d’apporter une aide simple, rapide et efficace aux victimes des inondations.

Fin juillet, la plateforme www.rtltoussolidaires.be a permis aux victimes des inondations de préciser ce dont ils avaient besoin et d’être mis en lien avec ceux qui peuvent concrètement répondre à leurs demandes.

Le site est évidemment totalement gratuit et proposait d’emblée 2 entrées : "J’ai besoin de" et "Je propose".

Si vous avez besoin d’une aide, vous cliquez sur "J’ai besoin de"

Il suffit alors d’introduire votre nom, votre adresse email, votre code postal, ce dont vous avez besoin et la catégorie à laquelle votre demande appartient (Aide bénévole pour différentes tâches, en ce compris des tâches administratives, Logement, Mobilier, Electro-ménager, Repas, Transport, Animaux…).

Si vous avez plusieurs types de demandes, il faudra encoder chaque demande séparément.

Si vous avez une aide à proposer, cliquez sur "Je propose"

Cela fonctionne de la même manière. Les demandes et les offres pourront alors être cherchées et trouvées de manière efficace et rapide.

Il n’y a aucun mot de passe exigé et les informations demandées sont réduites au minimum. Les données collectées ne seront pas utilisées à d’autres fins. Il ne sera pas possible d’y faire de demande d’argent (pour les dons, nous vous invitons à faire un versement à la Croix-Rouge de Belgique).

Comment les déchets innombrables sont-ils traités ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans nos reportages.

Dix jours se sont écoulés depuis les inondations. A Pepinster, les habitants sont toujours au travail, soutenus par la présence de nombreux bénévoles. Christiane revient chaque jour dans sa maison.