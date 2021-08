Inondations: une cellule fédérale mise en place pour mieux coordonner l'aide dans les communes sinistrées

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, vont créer un organe pour mieux coordonner les suites des inondations, et justement, la reconstruction. Cet organe va faciliter les échanges entre les différents niveaux de pouvoir pour ainsi répondre plus efficacement à la demande des communes sinistrées. Notre journaliste Mathieu Col explique les détails de cette aide.

Pour mieux organiser, coordonner, mieux venir en aide. Voilà le but de cette cellule mise en place par le gouvernement fédéral. 3 semaines après les inondations, difficile de ne pas entendre les critiques qui remontent du terrain sur la manière dont l'aide est parfois dispatchée. "Chacun tente de faire de son mieux mais la coordination laisse parfois à désirer", ajoute notre journaliste Mathieu Col. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a lancé une cellule d'accompagnement. Une sorte de cellule de crise pour accompagner les communes sinistrées.

Une cellule qui rassemblera toutes les disciplines de gestion de crise (police, pompiers, protection civile et la Défense)

Concrètement, cette cellule va travailler au sein du commissariat spécial qui a été mis sur pied il y a une semaine par le gouvernement wallon, explique notre journaliste. En Belgique, vous le savez, chaque niveau de pouvoir a des compétences bien déterminées. Et comme les Régions n'ont pas de compétences en matière de police, de protection civile ou encore pour les pompiers, c'est le fédéral qui vient en aide grâce à cette cellule qui servira d'appui pour tenter de mieux organiser l'aide sur le terrain. Normalement ce sont les provinces et les communes qui doivent gérer mais elles sont débordées, précise notre journaliste.

Toutes les disciplines de gestion de crise, comme la police, les pompiers, la protection civile et la Défense, seront alors réunies au sein de cette cellule afin de mieux porter assistance aux communes sinistrées. "C'est donc une cellule dans une cellule, ou plutôt une cellule dans un commissariat spécial", explique-t-il. "Ca sonne bien Belge", plaisante notre journaliste.

La cellule travaillera avec la cellule Info du Centre de crise national et entrera en contact avec les bourgmestres des communes sinistrées pour mieux coordonner l'aide sur place

Depuis le début de la catastrophe, 130 effectifs supplémentaires de la police fédérale sont ainsi mobilisés au quotidien sur le terrain. En plus du personnel des zones de secours, des centaines d'effectifs de la Défense et de la protection civile sont également déployés chaque jour, de même qu'une quantité importante de matériel. "La complexité et l'ampleur de la catastrophe font que les structures provinciales habituelles de gestion de crise doivent être davantage renforcées afin d'organiser l'aide de la manière la plus efficace possible", a souligné la ministre de l'Intérieur.

La cellule d'appui travaillera en étroite collaboration avec la cellule Info du Centre de crise national. Sur demande de la ministre, des officiers de la protection civile prendront contact avec les bourgmestres des villes et communes les plus touchées afin de leur apporter une assistance, d'identifier les besoins et d'établir une liste de priorités. Ils resteront disponibles aussi longtemps que nécessaire. Cette cellule permettra d'assurer une meilleure concordance entre les besoins sur le terrain et les moyens disponibles, a ajouté la ministre de l'Intérieur.