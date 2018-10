Insultes homophobes, couronnes funéraires... depuis leur mariage, Stéphane et Vincent sont attaqués par une partie de leur entourage

Stéphane et Vincent se sont récemment mariés malgré les réticences d'une partie de leur entourage. Depuis, ils subissent des actes homophobes répétés.

Une partie de l'entourage de Vincent et Stéphane ne supporte pas leur homosexualité. Depuis son mariage, le 18 novembre 2017, le couple est victime d'actes homophobes presque au quotidien.



"C'était le plus beau jour de ma vie et je trouve que c'est très important même pour les couples homosexuels. Il y a des gens qui disent que le mariage homosexuel n'est pas réellement un mariage comme les couples hétérosexuels, mais je ne suis pas d'accord. J'ai découvert l'homme de ma vie et je voulais me marier", confie un des mariés.



Malheureusement, tout le monde ne partage pas le bonheur des mariés. Les deux hommes ont commencé à recevoir des messages d'insultes après leur union. Plusieurs couronnes funéraires ont également été livrées à leur domicile.





Le couple a porté plainte, mais les menaces ont redoublé... "Sale gay, sale PD, va te pendre dans le fond de ton jardin, on aurait dû te mettre dans une chambre à gaz, on va venir te trouver, on va te casser la gueule, ...", telles sont les insultes que le couple reçoit régulièrement.



Depuis, les paroles se sont transformées en acte...



Retrouvez l'intégralité du magazine "Image à l'appui" ce soir à 19h45 sur RTL TVI.