Intempéries de juillet: les plantations intensives d'épicéas en Wallonie ont aggravé les inondations, selon le WWF

Les inondations dévastatrices qu'a connu la Wallonie mi-juillet ont été aggravées par le manque de forêts naturelles en amont des cours d'eau et des villages, dénonce vendredi le WWF-Belgique, se basant sur l'avis de ses experts. Dans la ligne de mire de l'association de protection de la nature, les sillons creusés pour évacuer rapidement l'eau des monocultures d'épicéas, résineux exploités dans l'Est de la Belgique pour leur bois de construction.

D'après le communiqué, les épicéas sont des arbres qui ne supportent pas de rester "les pieds dans l'eau". Des fossés sont donc creusés pour favoriser un écoulement plus rapide. Pire, comme il n'y pousse quasiment pas d'autre végétation, le sol de ces sillons est érodé, augmentant encore la vitesse de ruissellement.

L'énorme excédent d'eau tombé lors des intempéries de juillet, a donc pu dévaler vers les zones les plus basses, sans réelle entrave naturelle, venant gonfler les cours d'eau et les réservoirs en contrebas, avec les conséquences désastreuses que nous connaissons.

Ces forêts ont une grande capacité d'absorption de l'eau

Les experts du WWF ont constaté que certains des sillons ont carrément été emportés par la grande quantité d'eau provenant des forêts. De ce fait, l'association environnementale appelle de toute urgence à changer la manière de gérer les forêts de notre pays.

"Le WWF demande que la Belgique cesse de drainer les espaces naturels et fasse de la place à la nature, comme les forêts mixtes avec beaucoup de biodiversité. Avec les zones humides, ces forêts ont une grande capacité d'absorption de l'eau et du CO2 et nous aident à mieux nous protéger. Les réserves naturelles, qui agissent comme de véritables éponges, sont une importante partie de la solution contre les inondations futures", développe Déborah Van Thournout, porte-parole du WWF-Belgique.

Car, selon le nouveau rapport du WWF, "Powering Nature : Creating the conditions to enable Nature-based Solutions" (trad: "Alimenter la nature : créer les conditions pour permettre des solutions basées sur la nature), le nombre de personnes touchées par des inondations dans le monde devrait doubler d'ici à 2030, et les dégâts aux bâtiments et infrastructures devraient tripler.