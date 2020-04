Interdiction des événements de masse, qu'en sera-t-il des mariages en mai et juin? Elio Di Rupo répond

Le confinement en Belgique a été prolongé jusqu'au 3 mai. Mais les événements de masse sont d'ores et déjà interdits jusqu'au 31 août, a annoncé hier le centre national de crise, provoquant l'annulation des festivals. Mais qu'en sera-t-il des mariages, nombreux au printemps et l'été ?

Le conseil national de sécurité a annoncé le mercredi 15 avril l'interdiction des événements de masse jusqu'au 31 août dans le but toujours de limiter la propagation du coronavirus en Belgique. Tous les festivals de l'été ont dès lors été annulés. Qu'en est-il des événements qui rassemblent non pas des milliers de personnes mais plusieurs dizaines voire centaines de personnes comme les mariages, camps scouts ou parc d'attractions ?

Le journaliste politique Fabrice Grosfilley a posé la question au ministre-président wallon Elio Di Rupo ce matin sur Bel RTL.

"D'ici une semaine et demi, nous devrions répondre à cette question. Les experts ne sont pas capables de répondre de manière très concrète. Ils disent qu'on ne doit pas se réunir s'il y a un risque d'extension de l'épidémie. Dans l'état actuel de nos connaissances et de la situation, dès qu'il y a un certain nombre de personnes, qu'on ne sait pas garder la distance entre les personnes, on favorise la progression du virus", a répondu Elio Di Rupo.

Se marier au mois de juin, ce sera possible ou pas possible ? a répété Fabrice Grosfilley.

"Attendez, il faut distinguer le mariage de la fête ? Pour se marier, il n'y a aucune limitation. Mais pour la fête, si les experts nous disent dans une semaine et demi qu'on ne peut pas assurer une distance entre les personnes d'un minimum d'1m50 parce qu'on serait 50, qu'on serait 100, le conseil national de sécurité prendra une décision", a dit le ministre-président.

